A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بعد أن كثرت في هذه الفترة الأقاويل وما تناولته من اشاعات لا تمت الى الحقيقة بصلة ، اجتمعت العائلة المقاصدية من مجلس اداري للجمعية ومدراء مدارسها ومعلمين ولجان أهل في مقر الجمعية في عمارة المقاصد ، وجرى استعراض كل ما يتم التداول به عبر بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.



وصدر عن المجتمعين البيان التالي :



إن المقاصد كانت وما زالت بخير ، وان ما تمر به من ظرف عابر هو ناتج عن عدم التزام جزء من الأهل بما عليه من مسؤوليات .

وبعد التعمق في بحث الصعاب المستجدة بكل تشعباتها عبر المجتمعون عن ثقتهم بالمقاصد بكافة مكوناتها واكدوا ان ما تمر به اليوم ليس سوى سحابة صيف .



وتوجه المجتمعون الى أهلنا ومجتمعنا في صيدا بأن الوضع العام للمقاصد بألف خير ويدعو للطمأنينة وعليه تمنوا على الجميع أن لا يلقوا بالاً لما يسمعونه او يتداوله البعض لغايات لم تعد بخافية على أحد.



واكد المجتمعون أن ابواب الجمعية ومدارسها كانت ومازالت وستبقى مفتوحة للإستفسار عن أي شيء يلتبس على البعض . وان جمعية المقاصد ومدارسها في صيدا لطالما كانت عنواناً للإلتزام والمسؤولية والشفافية ، والرسالة الجلية الواضحة ، وستبقى كذلك بإذن الله لأن للمقاصد رباً يحميها . المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر