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صحناوي: نأمل ان تؤكد القمة الاقتصادية العربية على دور لبنان الريادي في المنطقة
 
 
 
 
 
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١٨ كانون الاول ٢٠١٨
 
رأى النائب نقولا صحناوي في مقابلة عبر برنامج استديو بيروت عبر شاشة روسيا اليوم "أن جوا ايجابيا ومشجعا يحيط بمشاركة الدول العربية في القمة الاقتصادية التي تهدف الى مساندة لبنان"، آملا "ان تؤكد هذه القمة على دور لبنان الريادي في المنطقة".

وقال :" أننا نريد أيضا من الدول العربية الاستثمار في لبنان لتحريك العجلة الاقتصادية حيث أن هذه القمة الاقتصادية تشكل محطة اساسية في استرداد دورنا".

اضاف :" إننا نطمح لاعادة توحيد العرب بما يخص الانماء والاقتصاد وصحيح ان الخلافات تضعف العلاقات بين الدول العربية، إنما يجب ان نتوافق بين بعضنا على الامور الاساسية والاستراتيجية والا نكون أدوات للخارج بحيث نعمل على الاستفادة من ثرواتنا من خلال التوافق على اعادة انماء المنطقة ككل".

وشدد على "ضرورة ان نذكر الاخوان العرب ان الخلافات تضعف الامة العربية كما قال الرئيس عون في محطات عدة سابقة خلال مشاركته في المؤتمرات الدولية" .

وشرح صحناوي أن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بالتنسيق مع رئيس الحكومة يقررون دعوة سوريا من عدمه ، موضحا ان جامعة الدول العربية هي من تنظم هذه القمة، وأننا بالطبع نشجع على اعادة لم الشمل العربي".

ورأى "أن اعادة اعمار سوريا فرصة للبنان بعد الكلفة التي دفعها على مر السنوات على المستوى الاقتصادي بحيث يستطيع الاستفادة كما اعتبر في سياق آخر أنهيجب أن يكون هناك حكومة في لبنان"، آملا الاعلان عنها قريبا لانها وسيلة لمواجهة التحديات ، ومطالبا الاطراف الاساسية بان تتفاعل مع بعضها لحل عجز الموازنة ، ملف النازحين ، الكهرباء … ووضع سلم اولويات للمشاكل التي يجب حلها".
 
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