أوضحت وزارة الصحة في بيان ما يتم تداوله عن اسباب وفاة الطفل الفلسطيني محمد مجدي وهبي، وبناء على استقصاءات فورية قامت بها الوزارة وبعد تواصلها مع "الانوروا" الجهة الراعية لاستشفاء الفلسطينيين في لبنان، تبين الآتي:





بتاريخ ١١/٨/٢٠١٨ خضع وهبي لعملية في الرأس في مستشفى حمود، وفي 14 أيلول خضع لعملية ثانية في الرأس في مستشفى حمود.





وادخل وهبي من جديد الى المستشفى الإسلامي في١٣ كانون الاول وبقي حتى ١٧ لينقل وهبي الى مستشفى طرابلس الحكومي حيث فارق الحياة بعد دخولها.





وأكدت وزارة الصحة ان دخول الطفل وهبي الى كافة هذه المستشفيات كان مغطى ماديا من قبل "الانروا" وان وفاته حصلت داخل المستشفى.





وتمنت الوزارة من الجميع التحقق من اي معلومات قبل تداولها في وسائل الإعلام او عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تضليل الرأي العام احتراما لحرمة الموت وحرصا على صورة القطاع الصحي في لبنان.