A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شكر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على المبادرة الحكومية التي أطلقها.



وقال بعد اجتماعه مع النواب السنة الستة: "لم ألقَ إلا كل تجاوب من أعضاء اللقاء خلال الاجتماع الذي هو بند من بنود المبادرة".



ولفت اللواء ابراهيم الى انّ "الأمور تسير على قدم وساق وإذا بقيت الأمور من دون عراقيل فإن الحكومة ستبصر النور قريباً".



وأشار الى انّ "موضوع الأسماء ليس للتداول والتشاور بل هو بند من مبادرة مكتملة وعندما تنفذ المبادرة بكل بنودها نعلن عنها وأصبحنا في مرحلة أقل من الربع الساعة الأخير ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري متجاوب جداً".



وشدد اللواء ابراهيم على ان أحداً "لم يخسر في هذه المبادرة والكل ضحّى ولا فيتو على أي إسم واللقاء التشاوري هو من يقرر من يمثّله".



من جهة أخرى، اعلن النائب عبد الرحيم مراد انه "بعد يومين أو 3 تسمعون من اللواء ابراهيم الخبر المفرح الذي ينتظره اللبنانيون"، مشيراً الى انّ "الآراء متطابقة مع اللواء ابراهيم ولا عقد جديدة وبالنا مطمئنّ". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر