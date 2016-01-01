الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان باسيل في كتاب الى الأمم المتحدة: لبنان يرفض توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أرضه A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أرسل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل كتابا الى كل من رئيسة الدورة الـ73 للجمعية العمومية للامم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا والامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على خلفية التصويت على الاعلان العالمي للاجئين Global Compact for Refugees الذي اعتمد في منتدى مراكش مطلع الشهر الحالي.



وجاء في نصه:



"رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة، السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيس الموقرة، انخرط لبنان في بلورة الميثاق العالمي للاجئين انطلاقا من مساهمته في إعلان نيويورك عام 2016، وإيمانا منه بأن أزمة اللجوء هي أزمة معقدة تتطلب معالجتها الاستناد إلى مبدأ تقاسم الأعباء، وخصوصا عندما تكون أزمة اللجوء كبيرة.



خلال اجتماعات بلورة الإعلان العالمي للاجئين المختلفة، عبر الوفد اللبناني عن هواجس لبنان ومخاوفه المنطلقة من وضعه الداخلي والتهديد الوجودي الذي يشكله هذا العدد الكبير من النازحين السوريين على أرضه، وما شكله من عبء اقتصادي واجتماعي وأمني وديموغرافي.



صوت لبنان لمصلحة الإعلان الأممي لما ورد في هذا النص من حزم في مقاربة كل أزمة بأسلوب يراعي خصوصيتها في دول العالم ومن ضمنهم لبنان.



من هنا، لزام علينا أن نؤكد حرصنا على عدد من المبادئ الواردة في النص، والتي سوف تحكم تعامل لبنان مع الإعلان العالمي للاجئين في المستقبل وأهمها:



- إن الإعلان غير ملزم قانونا وتبقى سيادة الدول فوق كل اعتبار.



- لا يستحسن استعمال الإعلان العالمي للاجئين أداة لفرض موجبات على الدول من شأنها أن تنشئ حقوقا هي بمثابة توطين مقنع.



- بالنسبة الى لبنان، إن الحل الوحيد لأزمات اللجوء أو النزوح على أرضه هو العودة الآمنة والكريمة الى البلد الأصل. (في حين أننا ننظر الى إعادة التوطين قي بلدان ثالثة كحل جزئي ومحدود جدا ومضر أحيانا، مناسب لحالات خاصة فقط).



- لبنان يرفض توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أرضه.



- تأمين المساعدة الإنسانية للاجئين يجب ألا يأتي على حساب مصلحة المجتمع المضيف.



- لا يمكن لبنان التزام موجب تأمين العمل أو تخصيص أي مورد من موارد الدولة والشعب للاجئين على أرضه، لضيق سوق العمل لديه ولشح موارده وضعف خدماته، ولما تشكله هذه الموجبات من استدامة الإقامة في البلد المضيف.



يشدد لبنان على ضرورة عدم تسيس أزمة اللجوء على أرضه، واستخدامها ورقة سياسة في وجه فريق أو لمصلحة فريق في النزاع، وعدم ربط العودة بأي أمر آخر سوى توافر ظروفها وسيادة الدولة المضيفة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر