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حسن خليل: من المرجح ان تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد
 
 
 
 
 
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١٨ كانون الاول ٢٠١٨
 
اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل انهم أصبحوا في المرحلة الأخيرة ، مرجحا أن "تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد".

ولفت حسن خليل، الى أن "تشكيل الحكومة سيترك آثارا ايجابية على الوضعين المالي والاقتصادي".
 
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