اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل انهم أصبحوا في المرحلة الأخيرة ، مرجحا أن "تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد".



ولفت حسن خليل، الى أن "تشكيل الحكومة سيترك آثارا ايجابية على الوضعين المالي والاقتصادي".