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الثلثاء في ١٨ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:59 م
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لبنان
حسن خليل: من المرجح ان تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد
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١٨ كانون الاول ٢٠١٨
اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل انهم أصبحوا في المرحلة الأخيرة ، مرجحا أن "تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد".
ولفت حسن خليل، الى أن "تشكيل الحكومة سيترك آثارا ايجابية على الوضعين المالي والاقتصادي".
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