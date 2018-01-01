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ارتفاع الدين الأميركي إلى مستوى كارثي
 
 
 
 
 
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١٨ كانون الاول ٢٠١٨
 
كشفت وكالة " Bloomberg" أن الدين الأميركي سجل ارتفاعا قياسيا خلال فترة حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب، حيث ارتفعت قيمته في السنتين الأخيرتين فقط بـ 1.9 ترليون دولار.

كذلك أوضح تقرير لصندوق النقد الدولي أن أرصدة القطاع الحكومي الأميركي تُنفق على صناديق التقاعد، والقروض السكنية، وكذلك القروض المخصصة للطلبة.
وقد ارتفع الدين العام الأميركي، ليصل وللمرة الأولى إلى 21 تريليونا و13 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وتمثل الولايات المتحدة والصين واليابان، أكثر الدول اقتراضا في العالم حيث يبلغ نصيبها أكثر من نصف الدين العالمي.

هذا وحذر خبراء من أن بلوغ الدين العالمي 184 ترليون دولار من شأنه أن يسبب كارثة اقتصادية عالمية، بعد أن بات نصيب الفرد الواحد على الكرة الأرضية من الدين العالمي 86 ألف دولار.
المصدر : mtv
 
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