لفت مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان ، خلال لقاء ​ الحوار الاسلامي المسيحي ​الى أن "دور ​الإمارات ​ يمتد الى خارج الحدود، ومبادراتها تنير التسامح والحب في العالم ومن مبادراتها الدعوة الى هذا اللقاء، تعزيا للوحدة الوطنية اللبنانية وتأكيدا على الإلتزام بصيغة لبنان وبرسالته في العيش المشترك"، مؤكدا أنه "لا توجد طائفة من ​الطوائف ​ المسيحية في لبنان إلا ولها كنيسة في الإمارات أقيمت على ارض منحتها الدولة لها".



وأوضح دريان أنه "من وراء هذه الاشارة أؤكد أن ايمان دولة ​الامارات ​ بفلسفة التعايش واحترام التعدد فلسفة متأصلة ومتجذرة"، مشيرا الى أن "التعارف والمعروف عنوان كريم يتصل بالعيش الوطني وبالعيش الاسلامي والمسيحي. المعروف هو فضيلة اخلاقية كبرى يأتي بعد التعارف، فعندما تعرف مواطنك بحق، تسارع الى التعامل معه بالمعروف".



وأضاف: "التعدد الاثني والثقافي والديني يجعل الامر صعبا وينشر الهواجس، لذلك دعانا الله الى التعرف من خلل الاختلاف والتعدد، والمعرفة عن كثب تزيل الشكوك وتخمد الاوهام والعيش المشترك هو واقع وممارسة".