الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان مساعي عون تتقدم.. والطريق إلى الحكومة 'أصبحت سالكة” A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال في جديد مستجدات ملف تأليف الحكومة، تقاطعت المعطيات والمعلومات خلال الساعات الأخيرة عند ضخ أجواء إيجابية توحي بقرب بلوغ هذا الملف خواتيمه المرجوّة، عززها تلاقي أوساط «قصر بعبدا» وأوساط «بيت الوسط» على التأكيد لـ”المستقبل” على أنّ الطريق إلى الحكومة «أصبحت سالكة بنسبة كبيرة جداً»، بينما نقل زوار «عين التينة» مساء أمس أنّ تفاؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري بدا واضحاً أمامهم معرباً عن ثقته بكون ولادة الحكومة أضحت أقرب من أي وقت مضى.



وفي المعطيات المتوافرة لـ«المستقبل»، أنّ مساعي رئيس الجمهورية الهادفة إلى حل عقدة نواب 8 آذار السنّة الستّة، بدأت بالفعل تنتج حلاً مقبولاً من شأنه أن يؤدي إلى تأليف الحكومة العتيدة خلال الأيام القليلة المقبلة ما لم تظهر عُقد وعقبات جديدة. في حين، وبعيداً عن تحليل وتأويل مسألة عدم زيارة رئيس الحكومة المكلّف القصر الجمهوري أمس، فإنّ مصادر مواكبة للاتصالات على خط بعبدا – بيت الوسط، أكدت لـ«المستقبل» أنّ الحريري كان خلال الساعات الأخيرة على تواصل دائم مع عون، مشيرةً إلى أنّ التشاور متواصل بينهما بشأن الاتصالات والمشاورات الجارية بشأن عملية التأليف.



وفي ما خصّ عقدة النواب الستّة، وبينما لوحظ سريان مفعول تهدوي تسووي على مستوى تصريحات بعضهم بالتوازي مع تغليب مسؤولي «حزب الله» لهجة الانفتاح على إمكانية الحلحلة، فمن المُرتقب أن يعقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اليوم اجتماعاً مع هؤلاء النواب باعتباره مكلفاً بمتابعة ملفهم برعاية مباشرة من القصر الجمهوري. وعُلم في هذا الإطار، أن المخرج الذي أوجده رئيس الجمهورية بدأ يسلك طريقه نحو الآليات التنفيذية، وهو يقوم على توزير شخصية سنّية يتولى تسميتها عون من ضمن لائحة أسماء خارج النواب الستّة. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر