الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان لبنان خلف جيشه.. والحريري: للجم إسرائيل واحترام الخط الأزرق A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال بجيشه وشعبه ودولته، وقف لبنان بالأمس وقفة «رجل واحد» جسّدها الضابط المقدام محمد قرياني في مواجهة الاحتلال منعاً لتجاوز «الخط الأزرق» في تأكيد ميداني على كون «الجيش اللبناني وحده المولج الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه» حسبما شدد رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بالأمس أمام قائد قوات «اليونيفيل» الجنرال ستيفانو ديل كول، مجدداً تمسك الحكومة اللبنانية بالتطبيق الكامل للقرار 1701، على أن يقوم الجيش «بتسيير دوريات لمعالجة أي شائبة تعتري تطبيق هذا القرار من الجانب اللبناني»، وذلك بالتوازي مع دعوة الحريري الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها في مواجهة الخروقات الجوية والبحرية اليومية الإسرائيلية، والمجتمع الدولي إلى لجم التصعيد في اللهجة الإسرائيلية تجاه لبنان لمصلحة احترام الخط الأزرق والتطبيق الكامل لـقرار مجلس الأمن 1701.



وبالعودة إلى ميدانيات الجنوب، فقد لاقى مشهد تصدي الملازم أول في الجيش اللبناني محمد قرياني لمجموعة من عسكر الاحتلال الإسرائيلي في كروم الشراقي في ميس الجبل التفافاً وطنياً عارماً خلف راية الجيش اللبناني في وجه التهديدات والخروقات الإسرائيلية، سيما وأنّ قرياني بدا وفق التسجيل المصوّر الذي انتشر له عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حازماً وصلباً بوقفته العسكرية ويده على الزناد منعاً لاختراق القوات الإسرائيلية السيادة البرية وتجاوز «الخط الأزرق» أثناء عملية وضع الأسلاك الشائكة في المنطقة، الأمر الذي قوبل بموجة استحسان واعتزاز جارفة عبّر عنها اللبنانيون المؤمنون بقدرة سلاح الشرعية اللبنانية وقرارات الشرعية الدولية على حماية الحدود والسيادة.



وإثر حصول توتر عسكري ميداني على الجبهة الحدودية، سارع جنود قوات الطوارئ الدولية إلى الانتشار في منطقة الاحتكاك المباشر بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي توصلاً إلى إعادة تهدئة الوضع بينما تولى فريق طوبوغرافي من الجيش عملية تحديد النقاط التي تجاوز فيها العدو «الخط الأزرق».



أما في جديد ملف «الأنفاق»، وبعد جولة لقائد «اليونيفيل» الجنرال ستيفان ديل كول شملت «قصر بعبدا» و«بيت الوسط» و«اليرزة»، استرعى الانتباه البيان الذي أصدرته قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب حيث أكدت بالاستناد إلى «التقييم المستقل وجود أربعة أنفاق بالقرب من الخط الأزرق في شمال إسرائيل»، مؤكدةً «بعد إجراء مزيد من التحقيقات التقنية بشكل مستقل أنّ إثنين من الأنفاق يعبران الخط الأزرق»، وسط تنبيه «اليونيفيل» إلى كون ذلك يُشكل «مسألةً مدعاةً للقلق الشديد»، وطالبت السلطات اللبنانية بـ«ضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقاً لمسؤوليات حكومة لبنان عملاً بالقرار 1701» المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر