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قائد الجيش عرض الاوضاع على الحدود الجنوبية مع قائد "اليونيفيل"
 
 
 
 
 
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١٧ كانون الاول ٢٠١٨
 
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col على رأس وفد مرافق، وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية.

كما استقبل العماد عون رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس يرافقه رولان رحال، ورئيس جمعية المرشدية الوطنية الشيخ خطار القنطار، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
 
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