الثلثاء في ١٨ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:55 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
مبادرة للّواء إبراهيم... الحكومة قريباً؟
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٧ كانون الاول ٢٠١٨
 
علم موقع mtv أن مدير عام الامن العام اللواء عبّاس ابراهيم سيجمع النوّاب السنّة الستّة على غداء غداً واتّجاه بعده الى حلحلة قد تؤدّي الى ولادة الحكومة قريباً.
المصدر : mtv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٧ كانون الاول ٢٠١٨ - رعد التقى وفدا من "اللقاء الديمقراطي" عرض للورقة »
١٧ كانون الاول ٢٠١٨ - عون واللبنانية الاولى يفتتحان القرية الميلادية في »
١٧ كانون الاول ٢٠١٨ - قائد الجيش عرض الاوضاع على الحدود الجنوبية مع قائد »
١٧ كانون الاول ٢٠١٨ - كنعان: أقرينا أحد أهم قوانين "سيدر" »
١٧ كانون الاول ٢٠١٨ - لجنة الدفاع تدرس مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض »
١٧ كانون الاول ٢٠١٨ - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتابع ازالة التعديات عن »
١٧ كانون الاول ٢٠١٨ - "الانباء" أطلقت موقعها الجديد وجنبلاط: ملتزمون بحرية »
١٧ كانون الاول ٢٠١٨ - تيننتي: عناصرنا انتشروا على الخط الازرق والوضع هادىء »