علم موقع mtv أن مدير عام الامن العام اللواء عبّاس ابراهيم سيجمع النوّاب السنّة الستّة على غداء غداً واتّجاه بعده الى حلحلة قد تؤدّي الى ولادة الحكومة قريباً.

