A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، في الثانية عشرة ظهر اليوم، برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور النواب: محمد خواجة، شامل روكز، وهبه قاطشيا، الوليد سكرية، قاسم هاشم، رولا الطبش، علي عمار، الان عون، انور الخليل، سامي الجميل. وذلك لاستكمال البحث ودرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1446 الرامي الى تعديل القانون رقم 278/2014 (تعديل بعض احكام قانون السير الجديد) القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012.



كما حضر الجلسة: امين سر الملجس الوطني لسلامة المرورية رمزي سلامة، المدير العام لجمعية الصناعيين اللبنانيين طلال حجازي، رئيس دائرة التسجيل في هيئة ادارة السير وليد درويش ممثلا المدير العام، المدير العام لوزارة الصناعة داني دعون، رئيس شعبة المرور في قوى الامن الداخلي العقيد جيرار نصر، رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن العقيد جوزف مسلم والقاضي نبال محيو.



البيان

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:

"تابعت اللجنة درس مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض احكام القانون رقم 243 تاريخ 22/10 قانون السير الجديد واستمعت اليوم الى رأي وزارة الصناعة واخذت الملاحظات الخطية التي طلبتها من هيئة ادارة السير وجمعية الصناعيين والمجلس الوطني للسلامة المرورية على ان تعود لمتابعة الدرس في الجلسة المقبلة".

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