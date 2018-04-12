A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول في حضور النائب بهية الحريري وجرى عرض لآخر المستجدات والأوضاع في الجنوب والمهمات التي تقوم بها قوات "اليونيفل" .



واستقبل الرئيس الحريري رئيس البعثة الديبلوماسية الوزير المفوض لجمهورية كازاخستان في لبنان بلتباي عماروف وجرى عرض للعلاقات الثنائية.



كما استقبل الرئيس الحريري مؤسس "جمعية فن" الحياة سفير السلام العالمي Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

على رأس وفد من الجمعية.



بعد اللقاء قال Ravi Shankar:اجرينا لقاءً ممتازا مع الرئيس الحريري وبحثنا في طرق تحقيق السلام في الشرق الاوسط، وعرضنا كل المبادرات التي يجب اتخاذها، واطلعناه على المشاريع والنشاطات التي تقوم بها الجمعية في دول العالم، لا سيما في لبنان من خلال تأهيل عدد من النازحين السوريين في مدينة طرابلس، كما تطرقنا الى ما يمكن ان نحققه من اجل تحقيق السلام الداخلي للاشخاص.



كذلك استقبل الرئيس الحريري النائب بهية الحريري وعرض معها الاوضاع العامة.



والتقى النائب سامي فتفت وبحث معه مجمل الاوضاع وشؤونا انمائية تخص منطقة الضنية.

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