الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان كيدانيان: اصبحنا على مسافة قريبة جدا من تأليف الحكومة ولكن A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لفت وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان، في حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، الى "اننا اصبحنا على مسافة قريبة جدا من تأليف الحكومة ويبقى علينا ان ندور الزوايا، وخصوصا انه "سمع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ان هناك مبادرة جدية في حاجة الى موافقة الرئيس المكلف سعد الحريري، والجميع في انتظار ما سيصدر عن "اللقاء التشاوري" في اجتماعه المرتقب".



وقال: "اعتقد ان الجميع بات يعترف بان النواب السنة الستة يجب ان يكونوا ممثلين في الحكومة، لكن الخلاف في طريقة من سيمثلهم، وهذا الموضوع في حاجة الى لقاء يجمعهم مع الرئيس الحريري أو اختيار من يمثلهم لمحاورة الرئيس المكلف ومناقشته جديا".



أضاف: "بعد قبول الرئيس عون بتمثيلهم، يمكن الرئيس الحريري ان يقبل أيضا، ولكن الاختلاف هو في الشكل، فإما ان نخطو هذه الخطوة الى الامام ونشكل الحكومة والا فسندخل في النفق المظلم جدا".



وأشار الى ان "اللقاء الذي جمع الرئيس عون مع الرئيس المكلف قبل سفر الاخير، واللقاء الذي جمعه مع الوزير باسيل في لندن اوجد تصورا واضحا لفكرة من حصة من سيكون الوزير السني ووضع النقاط على الحروف".



ورأى "اننا في حاجة اليوم الى خطوة جريئة من الرؤساء الثلاثة".



وإذ جزم ان "الحكومة ستكون ثلاثينية لا أكثر ولا أقل"، تحدث عن "معاناة كبيرة للشعب في ظل غياب الحكومة وخصوصا القطاع السياحي وفي حال عدم تشكيلها سيكون للأمر تداعيات سلبية"، اعتبر انه "إذا كان جميع المسؤولين يحبون لبنان فعلا، كما يدعون، يجب ان يكون لدينا حكومة قبل نهاية العام".



ولفت الى ان "حجوزات الفنادق حتى اليوم مقبولة جدا ولكنها لأيام قليلة في فترة الاعياد ما يحرك ايضا الوضع الاقتصادي، ونحن راهنا على ان نصل هذا العام الى مليوني سائح، حتى تشرين الثاني وصل العدد الى مليون و800 ألف واتوقع ان نصل الى المليونين مع نهاية العام، وهذا انجاز في ظل الوضع الاقتصادي الصعب"، كاشفا عن ان "38 في من السياح أوروبيون و30 في المئة عرب وخليجيون و22 في المئة اميركيون وكنديون وبرازيليون ودول اخرى، وهذا العام تفوقنا بعدد السياح الاوروبيين عن عام 2010 التي كانت الافضل في السياحة".



واعتبر ان "لا شيء يمنع السياح العرب من المجيء الى لبنان وصحيح لم يصل عددهم الى ما كنا نتوقعه، ولكن لا حذر ولا منع من سفرهم الى لبنان، والتأخير في تشكيل الحكومة ولونها وشكلها اذا ما شكلت يعطي حافزا اضافيا للقيمين في دول الخليج على فتح الابواب اكثر امام هذا الموضوع".



وتوقع ان "يزداد عدد السياح الاردنيين بعد اعادة فتح معبر نصيب".



واكد انه "باق في الحكومة"، لكن "من دون ان يعرف ما اذا كان في وزارة السياحة او غيرها". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر