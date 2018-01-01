الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان حاصباني: هذه المادّة مسرطنة... وسنتحرّك A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني ان "الوزارة كشفت على 34 مصنعاً للكبيس وتبين ان 73% منها تتوفر فيها الشروط الصحية بشكل تام و50 في المئة فقط تستخدم براميل مخصصة للاستعمالات الغذائية و50% تستخدم براميل غير مسموح بها".



وقال: "مادة "رودامين ب" مادّة ملوّنة ممنوعة عالميا لاحتمال تسببها بأمراض سرطانية فهي اولا غير مسجلة ضمن المواد التي تسمح بإدخالها وزارة الصحة الى لبنان ويمنع استعمالها في الكبيس بقرار صادر عن وزارة الصناعة"، لافتاً الى انه "رغم ان مكافحة استخدام "رودامين ب" ليست من اختصاص وزارة الصحة فإنه إذا تبين خلال الكشوفات من استخدام هذه المادة تأخذ االجراءات اللازمة وتحول الملف الى وزارتي الصناعة والاقتصاد".



وأضاف: "تبيّن لنا خلال الكشوفات على المصانع ان 25 في المئة من العينات التي أخذت من المصانع التي أخذنا منها اللفت تحتوي على مادة رودامين ب و28% من عينات اللفت تحتوي على ملونات غير "رودامين ب" ممنوعة أيضاً"، كاشفاً انه "بناءً على ما سبق فقد تمت إحالة 7 مؤسسات الى النيابة العامة الاستئنافية، وهذه المؤسسات هي: "مؤسسة يحيا عباس" في داريا قضاء الشوف، "سبلاني" (اعادة تعبئة) في المريجة قضاء بعبدا، "حدائق غدق" في عنجر قضاء زحلة، "كونسروة شتورا" في مكسة قضاء زحلة، "مؤسسة رياشي" في الزلقا قضاء المتن، معمل "كبيس غصن" في الخيام قضاء مرجعيون، "منتوجات الضيعة" في كفرعقا قضاء الكورة".



وأشار حاصباني الى انّ "الادانة لا لبس فيها في هذه المؤسسات الـ7 لان المادة وجدت وعلى هذه المؤسسات الالتزام بالقانون لانها تضر مباشرة بصحة الناس ولن نتباطأ ولن ننتظر لكشف أسماء هذه المؤسسات".



وفي موضوع المبيدات، قال حاصباني: "تبيّن لنا استعمال مبيدات ممنوعة بنسب عالية جداً تخطت الحدود المسموحة وعدم الالتزام باستعمال المبيدات بطريقة علمية مما يؤكد عدم اتباع المزارعين للأصول الزراعية لذلك نصرّ على موقفنا بما يخص منع المبيدات التي قد تكون مسرطنة لما قد يؤدي الافراط في استخدامها الى آثار صحية قد تؤثر على صحة المواطن".



وشدد على ان "وزارة الصحة ستكثف خلال الأعياد الحملات على السوبرماركت والمحال والمطاعم لإجراء الكشوفات اللازمة وننبّه أصحاب المؤسسات انه لن يكون هناك أي تهاون لا سيما في هذه المرحلة المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر