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عقيص: على معمل "ميموزا" الاسراع في تركيب محطة تكرير فعالة
 
 
 
 
 
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١٧ كانون الاول ٢٠١٨
 
دعا عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في منشور على صفحته "فايسبوك" معمل ميموزا الى "تركيب محطة تكرير فعالة لمعالجة مياهه المبتذلة في أسرع وقت، من دون الالتفات الى اي مهل او اجراءات بيروقراطية ولو كانت لمصلحتها"، مكررا الدعوة "الى التزام كل النصوص والقرارات الادارية الهادفة الى رفع التعديات عن نهر الليطاني، وتطبيق مبدأ الملوث يدفع على جميع الملوثين من دون استثناء".

وطالب الوزارات والادارات المختصة "بوضع معايير واضحة لانشاء محطات التكرير الخاصة بالمعامل والمؤسسات الصغيرة، ليس فقط في البقاع بل في كل لبنان".

وقال: "الدعوة الاخيرة الى عدم تطييف مشكلة التلوث ولا تسييسها، لان نتائج التلوث كارثية تطال الجميع دون استثناء، على الا تتمترس المعامل خلف الرأي العام الغاضب من التلوث فتأخذ اجراءات متناقضة تصيب القطاعات الحيوية المتهالكة اصلا بشكل عشوائي. وهذه المرحلة الاخيرة كانت همي بشقيها، كي لا ينحرف الهدف عن مساره".

وختم: "انه صراع اليوم بين الادارة اللبنانية والرأسمال اللبناني، والاثنان لا يحظيان بثقة الشعب، عسى ان يكتسب احدهما هذه الثقة ولما لا ان كان الاثنين معا".
 
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