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الجيش وزع معاطف شتويه على طلاب مدرسة بيت ايوب
 
 
 
 
 
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١٧ كانون الاول ٢٠١٨
 
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الجيش اللبناني وزع معاطف شتوية على طلاب مدرسة بيت أيوب، بالتعاون مع رئيس البلدية طلال مصطفى والهيئه التعليمية في المدرسة، التي أثنت على الجهود التي تقوم بها قيادة الجيش.
 
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