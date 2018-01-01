الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان حنكش: يريدون التذاكي علينا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال شجب عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الياس حنكش الاستلشاء الحاصل بسلامة الناس والاستهتار بالتعاطي مع تقارير المختصين والناشطين البيئيين حول موضوع سد بقعاتا. ورأى حنكش في مداخلة عبر برنامج 'نقطة عالسطر”، ان هناك تذاكٍ على الناس من خلال الاحتيال على التشقق السائد عبر تكحيل السد.



واضاف: 'نحن بوضع بيئي طارئ ولا احد تحرك حتى الآن ولا احد يرغب ان يتحرك لا بل بالعكس يريدون تبرير افعالهم والتذاكي علينا”.



الى ذلك، اعتبر النائب الكتائبي انه 'بغياب الدولة، يجب ان نتحرّك نحن اليوم وان نبدأ من مكان ما، فالضرر موجود ووقع، ولكن علينا نحن الآن ان نحد من هذا الضرر”. واذ أسف الى واقع ان النائب بدأ يلاحق المخالفات، وكأنه 'بات هو يحل محل الضابطة العدلية”، اوضح انه سيلتقي اليوم رئيس بلدية كفرتيه جان معلوف، ومدعي عام جبل لبنان القاضي غادة عون.



واردف قائلاً: 'ليس لدينا حل سوى القضاء ونحن نتكل على مناقبية ومهنية القضاة واولهم القاضية عون واليوم سنسلط الضوء على المشكل المستجد بالاضافة الى تذكيرها بالمشكلة القديمة التي لم يتغير فيها شيء”.



وتابع: 'نرى ان هناك تشويهاً من اعلى الجبال الى اقصى الوديان وفوق ذلك يريدوننا ان نصمت… يجب اولاً ان يكون هناك وعيٌ لدى الناس والا نسكت عن المجازر التي تحصل كما يجب ان تتحرك المخافر على الارض”.



وختم بالقول: 'نحن بحاجة لاستثمار ثروتنا المائية ولو كنت مسؤولاً عن الموضوع لكنت وضعت خطة ومؤتمر كبير واصدرت توصيات على اساس هذه الخطة وليس على اساس المتعهدين كما نرى”. المصدر : صوت لبنان لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر