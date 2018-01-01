A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقام وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الاعمال ميشال فرعون حفلتين ميلاديتين، بدعوة من جمعية "عيش الأشرفية"، شارك فيها نحو 2500 طفل مع ذويهم، في حضور أعضاء مجلس بلدية بيروت ومخاتير.



بداية، قال فرعون: "نلتقي اليوم في مجمع ميشال المر الرياضي في البوشرية، إلا أن لقاءنا كان يجب أن يكون في مجمع رياضي في بيروت، ولذلك طالبنا بإنشاء مجمع في منطقة المدور ليسد حاجة ماسة في العاصمة، على أمل أن نلتقي فيه بعد سنوات قليلة".



وأضاف: "نلتقي في ظروف صعبة يشهدها وطننا لبنان وتعرفونها جيدا، بل وتعانون منها أيضا، إلا أن عيد الميلاد هو عيد الرجاء والمحبة والمصالحة والقيم الإنسانية، وهو مناسبة لنتذكر ونغفر، ولكننا نسامح من دون أن ننسى".



وتابع: "نتشارك معا في قيم السيادة والوطنية، وفي شعار أداء الذي رفعته ولن أتخلى عنه، والكلمة اختصار لالتزام، دولة، إنماء وأهالي. ولذلك سأبقى ملتزما معكم من دون أن تباعد بيننا محطات عابرة، فتاريخنا في بيروت متجذر ويعود الى مئات السنين، وسنبقى قوة في قلبها للمحافظة على مستقبل أولادنا وحماية عاصمتنا، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان" المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر