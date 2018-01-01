A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لفت وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أفيديس كيدانيان الى اننا اصبحنا على مسافة قريبة جدا من تشكيل الحكومة ويبقى علينا ان ندوّر الزوايا، خصوصا وانه سمع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي ان هناك مبادرة جدية بحاجة الى موافقة الرئيس المكلف سعد الحريري، والجميع بانتظار ما سيصدر عن اللقاء التشاوري في اجتماعه المرتقب.



وقال كيدانيان في حديث اذاعي اعتقد ان الجميع بات يعترف بان النواب السنة الستة يجب ان يكونوا ممثلين في الحكومة، لكن الخلاف في كيفية وطريقة من سيمثلهم، وهذا الموضوع بحاجة الى لقاء يجمعهم مع الرئيس الحريري أو اختيار من يمثلهم لمحاورة الرئيس المكلف ومناقشته جدي.



وأضاف: بعد قبول الرئيس عون بتمثيلهم يمكن للرئيس الحريري ان يقبل أيضاً ولكن الاختلاف هو في الشكل، فإما ان نخطو هذه الخطوة الى الامام ونشكل الحكومة والا سندخل في النفق المظلم جدا.



وأشار الى ان اللقاء الذي جمع الرئيس عون مع الرئيس المكلف قبل سفر الاخير، واللقاء الذي جمعه مع الوزير باسيل في لندن اوجد تصوراً واضحاً لفكرة من حصة من سيكون الوزير السني ووضع النقاط على الحروف، رأى اننا بحاجة اليوم الى خطوة جريئة الى الوراء من الرؤساء الثلاثة . المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر