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بري : خلص الكلام !
 
 
 
 
 
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١٧ كانون الاول ٢٠١٨
 
لاحظ زوار عين التينة ترقباً لحركة الاتصالات التي قيل إنّها عادت الى الانطلاق بعد عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من لندن، في وقت شاعت معلومات، أمس الأحد، عن زيارة وشيكة يقوم بها الحريري الى القصر الجمهوري. وحول موضوع قرب تشكيل الحكومة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: 'طبعاً ما زلنا عند 'أبجد”، وربما ما قبل 'أبجد”.

وقدّم بري صورة عن مغادرته التفاؤل الحَذر الذي عبّر عنه امام نواب الاربعاء منتصف الاسبوع الماضي وقال: 'ما أستطيع ان اقوله اليوم هو 'خلص الكلام”، ملأنا صفحات الجرائد والاعلام بالكلام، لم نترك شيئاً الّا وقلناه، ولا دعوة الى التنبّه والحذر مما نحن فيه من مخاطر إلاّ واطلقناها، بحيث لم يعد هناك شيء لنقوله، فليقلعوا شوكهم بأيديهم”.
المصدر : الجمهورية
 
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