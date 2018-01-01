الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان باسيل : هدية عيد الميلاد ستكون إعلان الحكومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أمل وزير الخارجية اللبناني، رئيس 'التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في ان 'تكون كل الأيام عيد، وإن ‏شاء الله نأتي لكم بعيدية وهي تشكيل حكومة، وهذه تكون عيدية لكل اللبنانيين، ولكن علينا الحفاظ على قيمة هذه ‏العيدية، لأنه اذا فقدت قيمتها لا تعد عيدية إنما مشكلة، ونحن نريد ان نأتي لكم بحل، والحل يقوم على ان لا يكون ‏هناك ظلم ولا اكراه ولا اقصاء ولا احتكار، بل عدالة، وعدالة التمثيل هي التي تأتي بحكومة وحدة وطنية، وان ‏شاء الله بالأعياد يكون لدينا حكومة وحدة وطنية فيها عدالة التمثيل‎”.‎



ومن بلدة رميش في قضاء بنت جبيل، حيث وضع إكليل ورد على ضريح اللواء الركن فرنسوا الحاج، قال باسيل: ‏‏”إن هدية العيد ستكون إعلان الحكومة مع ميلاد المسيح، وهذه الحكومة هي للجميع، وإن لم تنجز سيكون فشلها ‏فشلا للجميع، واذا ولدت فهي نجاح لكل لبنان وستكون على أساس الخير والعدالة، وبما أن الحكومة هي للجميع، ‏فعلى الجميع ان يضحي لإنجاز ولادتها مع احترام معايير التأليف. نريدها حكومة للكل ولخير الكل ولمحاربة ‏الفساد بنفس جديد لبناء مستقبل الوطن‎



وكان باسيل رعى الريسيتال الميلادي في جديدة مرجعيون، في جنوب لبنان، في حضور فعاليات اجتماعية، ‏سياسية، دينية، تربوية، رؤساء بلديات، مخاتير، وحشد من أهالي المنطقة، والقى كلمة توجه فيها الى الحضور ‏بالقول: 'أتينا الى هنا لنقول لكم انكم لستم منسيين، الأيام والظروف والدولة وكل العوامل ظلمتكم، وأتى قانون ‏الإنتخاب الأخير ليحاول ان يقدم تمثيلا افضل، ونحن نؤكد لكم ان مشوار تمثيلكم وحضوركم سنتابعه حتى ‏الأخير‎”.‎ المصدر : الحياة لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر