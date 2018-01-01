تسود أجواء تفاؤل بقرب تشكيل حكومة جامعة الأسبوع المقبل، قبل دخول عطلة الأعياد، حيث تتكثف ‏المحاولات في هذا الاتجاه لتفادي تأجيل التشكيل إلى العام المقبل‎.‎



هذا وتترقب الاوساط السياسية زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون و البحث معه في آخر ما توصلت اليه المشاورات و الاتصالات .



الى ذلك سادت في الساعات الماضية أجواء تفاؤلية بخصوص تشكيل الحكومة، وقالت مصادر متابعة لتلفزيون 'المستقبل” إن مساحة الرهان على الخروج من نفق التعطيل تتقدم على حساب مساحات التصعيد التي سادت في الأسابيع الأخيرة.