يعقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، بالتعاون مع "اليونيسف" و"منظمة الصحة العالمية" مؤتمرا صحافيا بعد غد الثلثاء في المستودع المركزي للأدوية التابعة لوزارة الصحة في الكرنتينا، لاطلاق البرنامج الصحي المشترك الممول من الاتحاد الأوروبي، لدعم مرونة النظام الصحي اللبناني وتوفير الخدمة الصحية والأدوية المزمنة للجميع في المستودع المركزي.



بعدها، يزور حاصباني مستشفى الكرنتينا الحكومي، بعدما تم تحويله الى مستشفى جامعي كما يتفقد الأعمال في المبنى قيد الانشاء.



