الاحد في ١٦ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:02 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حاصباني يعقد مؤتمرا صحافيا ولاسن
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
يعقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، بالتعاون مع "اليونيسف" و"منظمة الصحة العالمية" مؤتمرا صحافيا بعد غد الثلثاء في المستودع المركزي للأدوية التابعة لوزارة الصحة في الكرنتينا، لاطلاق البرنامج الصحي المشترك الممول من الاتحاد الأوروبي، لدعم مرونة النظام الصحي اللبناني وتوفير الخدمة الصحية والأدوية المزمنة للجميع في المستودع المركزي.

بعدها، يزور حاصباني مستشفى الكرنتينا الحكومي، بعدما تم تحويله الى مستشفى جامعي كما يتفقد الأعمال في المبنى قيد الانشاء.

 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٦ كانون الاول ٢٠١٨ - باسيل من مرجعيون: ان شاء الله يكون لدينا بالاعياد »
١٦ كانون الاول ٢٠١٨ - جريصاتي: ملف معمل 'ميموزا” القضائي بكل مفاصله »
١٦ كانون الاول ٢٠١٨ - باسيل للبنانيين: إنشاء الله نأتي لكم بعيدية وهي تشكيل »
١٦ كانون الاول ٢٠١٨ - تيننتي: الجيش الاسرائيلي أبلغنا عن وجود نفق رابع »
١٦ كانون الاول ٢٠١٨ - الرياشي غادر الى السعودية للمشاركة في احتفالية اعلان »
١٦ كانون الاول ٢٠١٨ - الراعي يحذر: الأزمة الاقتصادية والمالية بلغت حيّز »
١٦ كانون الاول ٢٠١٨ - أسبوع حاسم على مستوى التشكيل »
١٥ كانون الاول ٢٠١٨ - حاصباني: آلية تسعير الأدوية التي استحدثناها ستطال »