الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان باسيل للبنانيين: إنشاء الله نأتي لكم بعيدية وهي تشكيل حكومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أمل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل "ان تكون كل الأيام عيد، وإنشاء الله نأتي لكم بعيدية وهي تشكيل حكومة، وهذه تكون عيدية لكل اللبنانيين، ولكن علينا الحفاظ على قيمة هذه العيدية لأنه اذا فقدت قيمتها لا تعد عيدية إنما مشكلة، ونحن نريد ان نأتي لكم بحل، والحل يقوم على ان لا يكون هناك ظلم ولا اكراه ولا اقصاء ولا احتكار، لا بل عدالة، وعدالة التمثيل هي التي تتأتي بحكومة وحدة وطنية، وانشاء الله بالأعياد يكون لدينا حكومة وحدة وطنية فيها عدالة التمثيل".





كلام باسيل جاء خلال رعايته ريسيتالا ميلاديا نظمته هيئة قضاء مرجعيون وحاصبيا في التيار الوطني الحر، وذلك في مركز المطران بولس الخوري الثقافي في جديدة مرجعيون وذلك بحضور زياد أسود، الأب فيليب العقلة ممثلا متروبوليت صيدا ومرجعيون وتوابعمها للروم الأرثوذوكس المطران الياس كفوري، قائمقامي حاصبيا ومرجعيون أحمد كريدي ووسام حايك، ممثلين عن القوى الأمنية والعسكرية ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد.



بعد النشيد الوطني اللبناني، وترحيب بالحضور، قدمت جوقة مار جريس في القليعة تراتيلا ميلادية بقيادة المايسترو جورج نهرا، وكانت كلمة من وحي المناسبة لكل الأب فيليب العقلة ومن رئيسة هيئة قضاء مرجعيون وحاصبيا في التيار أوديل سلامة.



ثم القى باسيل كلمة قال فيها: "أتينا الى هنا لنقول لكم انكم لستم منسيين والعيد من دونكم ليس عيدا، واذا كنتم انتم لستم بخير فنحن لسنا بخير ولبنان ليس بخير، والأيام والظروف والدولة وكل العوامل ظلمتكم، وأتى قانون الإنتخاب الأخير ليحاول ان يقدم تمثيلا افضل، ونحن نؤكد لكم ان مشوار تمثيلكم وحضوركم سنتابعه حتى الأخير كي تتمثلوا كما تريدون"، مشيرا "صحيح ان زياد اسود نائبا عن جزين ولكنه أيضا نائبا عن كل الجنوب وكل لبنان، وانشاء الله ، وضمن استطاعتنا، بان يكون للجنوب هذه المرة أو في المرة القادمة وزيرا للتيار الوطني الحر، وهذا الأمر يشعركم بأهميتكم وحضوركم".



اضاف: "أنتم عندكم أرض مباركة فيها خير وعندكم بحر في الجنوب فيه خير وفيه نفط نريده ولن نستغني عنه أبدا، وعندكم اهم شيء وهو التنوع في هذه المنطقة، وهذا هو الصمود الحقيقي بوجه عنصرية اسرائيل وعنصرية الإرهاب، هذا الذي سمح للبنان ان يصمد، فكل أحادية مصيرها ان تسقط مهما تعجرفت وتوهمت ان بقدرتها الغاء الغير، فهي محكومة بالسقوط، وانتم محكومون بالبقاء لأنكم لستم أقلية منعزلة بل متفاعلة وحاضرة، أنتم كغيركم في لبنان، والأهم ان هناك محافظة على خصوصيتها وأفكارها وايمانها ومعتقدها ومسموح لها ان تعبر وتقول، وهذا ما يغني لبنان، ان كل منا يحافظ على خصوصته ولكن يتفاعل مع الغير ويحترم الغير، ويقبل به كما هو، هذا هو لبنان، وهذا ما يميزنا عن غيرنا، واليوم الذي فيه ننعزل ننتهي وينتهي معنا لبنان، انتم الصمود والنموذج بوجه اسرائيل، اسرائيل هذا النموذح المتعنت والعنصري الذي لا يشبهنا بتنوعنا"، متسائلا عن الخروقات الإسرئيلية "التي "تحصل 150 مرة بالشهر لسيادتنا وبلدنا وأجوائنا، اليس هذا خرقا؟ والعالم يسكت عن ذلك، العالم لا يحق له ان يتحدث عن خرق واحد، ويكون متحيزا ، لذلك علينا دائما الدفاع عن حقوقنا وبلدنا وسيادة بلدنا".



وأمل باسيل "ان تكون كل الأيام عيد، وإنشاء الله نأتي لكم بعيدية وهي تشكيل حكومة، وهذه تكون عيدية لكل اللبنانيين، ولكن علينا الحفاظ على قيمة هذه العيدية لأنه اذا فقدت قيمتها لا تعد عيدية إنما مشكلة، ونحن نريد ان نأتي لكم بحل، والحل يقوم على ان لا يكون هناك ظلم ولا اكراه ولا اقصاء ولا احتكار، لا بل عدالة، وعدالة التمثيل هي التي تتأتي بحكومة وحدة وطنية، وانشاء الله بالأعياد يكون لدينا حكومة وحدة وطنية فيها عدالة التمثيل".

وفي الختام سلم بابا نويل هدايا الميلاد للاطفال المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر