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الاحد في ١٦ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:02 م
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لبنان
تيننتي: الجيش الاسرائيلي أبلغنا عن وجود نفق رابع
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١٦ كانون الاول ٢٠١٨
أعلن الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي "ان الجيش الاسرائيلي أبلغ اليونيفيل عن وجود نفق رابع"، مشيرا الى أن "اليونيفيل" منخرطة بشكل كامل مع الأطراف لضمان الاستقرار في المنطقة.
المصدر :
وطنية
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