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جريصاتي: ملف معمل 'ميموزا” القضائي بكل مفاصله وتطوراته الى التفتيش القضائي
 
 
 
 
 
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١٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
غرد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي عبر 'تويتر”، قائلا: 'من منطلق تحصين القضاء، ملف معمل ميموزا القضائي بكل مفاصله وتطوراته الى التفتيش القضائي، وتحريك الدعوى العامة رهن خلاصات التفتيش لجهة التدخلات والضغوط والحمايات بالتطييف”.
المصدر : future tv
 
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