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الرياشي غادر الى السعودية للمشاركة في احتفالية اعلان الرياض عاصمة للاعلام العربي
 
 
 
 
 
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١٦ كانون الاول ٢٠١٨
 
غادر وزير الإعلام ملحم الرياشي بيروت ظهر اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في احتفالية إعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي، بدعوة رسمية من وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد.

ويرافق الوزير الرياشي مديرة الوكالة الوطنية للاعلام السيدة لور سليمان ومستشاره لشؤون تلفزيون لبنان أنطوان عيد وأمين سره عواد تابت.
 
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