اعتبر الرئيس ميشال سليمان ان البلد "ما طار" انما المشكلة هي في سوء الإدارة المتمادية في الدولة اللبنانية.



أضاف: "المرض الأساسي هو في مخالفة الدستور".



سليمان وفي حديث إذاعي، قال: "مشاركتي في المناسبات الرسمية مع الرئيس أمين الجميّل دليل على وقوفنا مع السلطات الدستورية، معتبراً أن "رئيس الجمهورية مرتاح على وضعه داخل الحكومة وعلى تحالفاته، مضيفاً: لأن لديه القدرة على التعطيل وشل الحكومة".



ورأى أن "المتضرر الأول من عدم تشكيل حكومة هو لبنان وشعبه"، مشيراً الى أن "حضور حزب الله يقارب الفرض على الدولة اللبنانية".



واعتبر سليمان أن "هذه ليست حكومة بل أقلية نيابية وأكثرية نيابية