الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان ميقاتي: الدستور اللبناني سبيل النجاة للجميع A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الرئيس نجيب ميقاتي في دار الفتوى وبحث معه في الشؤون الوطنية ولاسيما منها تشكيل الحكومة. ثم انضم الرئيس ميقاتي الى اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بصفته عضوا طبيعيا في المجلس الذي ترأسه دريان.



واكد ميقاتي خلال الاجتماع أنّ البلد 'يمر بمخاطر كبيرة مما يقتضي تعزيز وحدة الصف الإسلامي والوطني”، وشدد على 'حرصه حضور اجتماع المجلس الشرعي لما يمثل من دور جامع وأساسي لندعم معا مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ومواجهة المخاطر التي تهدد اتفاق الطائف”.



وقال: إننا بحكم مسؤوليتنا عن البلد ومصلحته ندافع عن هذا الاتفاق، ونتمسك بوثيقة الوفاق الوطني ونطالب بتنفيذ بنودها كاملة ونتمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة التي كفلها الدستور اللبناني”.



وتحدث الرئيس ميقاتي أيضا عن التحديات الاقتصادية التي يعاني منها البلد بسبب التأخير في تشكيل الحكومة إضافة الى تهديدات العدو الإسرائيلي المستمرة للبنان وضرورة تحصين الوضع اللبناني الداخلي لمواجهتها”. كما تطرق الى أهمية تفعيل عمل المؤسسات التابعة لدار الفتوى خاصة في هذه الظروف الدقيقة”.



وبعد خروجه من اجتماع المجلس الشرعي قال ميقاتي: 'ينبغي علينا تعزيز الوضع الداخلي للطائفة أمام كل التحديات الموجودة اليوم على الساحة اللبنانية، والأساس هو متابعة تنفيذ اتفاق الطائف وتطبيق الدستور اللبناني كاملا لانه سبيل النجاة للجميع. تحدثنا خلال الجلسة في العديد من الأمور التي تتعلق بالبيت الداخلي وكيفية تنظيمه وزيادة صلابته لتعزير حضوره على الساحة اللبنانية”. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر