A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال أواديس كيدانيان أن "الأشغال لبناء مستشفى جب جنين الحكومي المركزي ستستمر، ولن يعيقها اكتشاف مغارة فيها صخور كلسية صغيرة بقربها"، معتبرا أن "هناك بعض الجهات التي ضخمت الأمر ربما لغايات ومصالح شخصية".



بدوره، قال رئيس بلدية جب جنين: "الحملة لوقف بناء المستشفى لا يمكن أن تنطلق من جب جنين، أو أن تكون جب جنين القاعدة لانطلاق هذه الفكرة، وأنا أعني ما أقول، بل بالعكس أبناء جب جنين حريصون كل الحرص على وجود المستشفى وبنائها في هذا الموقع، إن كل ما أثير حول الأمر هو أن يصار إلى الإستمهال بالحفريات والعمل لحين تحديد معالم هذه المغارة لا غير".



وشدد أهالي المنطقة على "أهمية وجود هذا الصرح الكبير الذي يخفف الكثير من الأعباء الملقاة على عاتقهم، لاسيما الفاتورة الصحية"، متوجهين بالشكر لمجلس الجنوب على إنشاء هذه المستشفى من جهة، وعلى تسارع الأشغال بالسرعة اللازمة من خلال ما تقوم به مؤسسة حمود الجهة المنفذة للبناء.



وقال مدير المشروع المهندس في المؤسسة ديب صالح: "كان من المقرر أن يأتي الحفر فوق المغارة، لكننا واهتماما منا بالمحافظة على المغارة مهما كان مستواها، قمنا بالتراجع أكثر من أربعة أمتار، وأكملنا الأشغال بعيدا عنها، تحسبا لأي غاية أو قرار يخص الإستفادة من المغارة".



وأكد صالح أن "الشركة ملتزمة تنفيذ الأشغال وفقا لما هو مقرر بل ساهمنا في أشغال الحفر لتسريع عملية البناء". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر