الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان عون مستاء.. ولا يريد 'الثلث المعطّل” A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يستمر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جوجلة نتائج لقاءاته التي قام بها منذ مطلع الأسبوع الحالي لحلحلة ما يُسمّى 'العقدة السنية”، على أن يطلع عليها الرئيس المكلّف سعد الحريري فور عودته إلى لبنان، إلى جانب الاتصالات التي يقودها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في الاطار نفسه، وفق ما نقلت مصادر مطلعة لصحيفة 'المستقبل”، لافتة إلى أن 'تركيز رئيس الجمهورية هو على ولادة الحكومة بأسرع وقت ممكن على أن تمثل جميع الأطراف، لأن الظروف التي يعيشها لبنان إجتماعياً وإقتصادياً وأمنياً لا تحتمل المزيد من الانتظار”.



واعتبرت المصادر أن 'ما يقال عن أن الرئيس عون يطالب بالثلث المعطل غير صحيح، لأنه في كل الاتصالات التي أجريت معه كان هدفه أن تكون الحكومة هي حكومة وفاق وطني تعكس نتائج الانتخابات وأن تكون متجانسة لكي تتمكن من الانتاج، ولم يشر يوماً إلى رغبته في الحصول على الثلث المعطل، وهو أمر لم يطرحه لا مع الرئيس المكلّف ولا مع غيره، لأن ما يعنيه هو تجانس الحكومة والتوافق بين أعضائها لكي تنجح في أدائها، وقد توافق مع الرئيس الحريري على أن يتمثل في الحكومة المقبلة بأربعة وزراء لكي يتمكن من متابعة أعمال الحكومة إنطلاقاً من مسؤولياته الدستورية، أما بالنسبة الى ما تطالب به الكتل النيابية فهذا أمر يعنيها وتتواصل مع الرئيس المكلّف وتبحث معه في مطالبها. لذلك، فالرئيس عون يأمل خلال وقت قصير أن يتم إنجاز الحكومة خصوصاً أن مشاوراته التي أجراها خلال هذا الأسبوع، أحدثت ثغرة في حائط الأزمة والفترة المقبلة هي فترة ترقب لردة فعل الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة”.



سائرون إلى المهوار..



اعتبرت مصادر أن رئيس الجمهورية مستاء من انسداد الافق أمام محاولته إحداث اختراق إيجابي في جدار الازمة، ولا يخفي ذلك أمام زوّاره، مَقروناً باستغراب شديد وغير مفهوم أو مبرر لهذا التصلّب المريب في المواقف، الذي يبدو أنه خرج من إطاره السياسي، وانتقل الى حَدّ تغليب البعض العامل الشخصي على مصلحة البلد، وهو أمر لا يؤدي الّا الى مزيد من الارباك والتعقيد، في بلد يوشِك أن ينهار، تِبعاً لمجموعة من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية الضاغطة على البلد من الداخل كما من اتجاهات خارجية مختلفة.



ولمس البعض لدى الرئيس قلقاً جدياً من هذه المخاطر، الى حد انه أبلغَ هؤلاء الزوار ما مفاده انّ 'المسألة ليست بسيطة، الضغوط هائلة علينا، والمخاطر التي تَهددنا لا يمكن الاستهانة بها او الوقوف مكتوفي الايدي حيالها. لقد أصبحنا امام خطر وجودي علينا وعلى بلدنا، وإن بقينا على ما نحن عليه، فبالتأكيد نحن سائرون الى 'المهوار”. وبالتالي، صار لا بد من اتخاذ خطوات إنقاذية، لا يجوز ان 'نَزرك” بعضنا البعض، بل المطلوب هو ان نتعاون جميعاً، وصار على الجميع التحَلّي بالمقدار الاعلى من المسؤولية” المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر