حذر الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ من أنه "في حال تم منع بلاده من تصدير نفطها فإن هذا يعني منع دول المنطقة من ذلك".



وفي كلمة له في مدينة شاهرود في إطار جولته التفقدية لمحافظة سمنان، أوضح روحاني أنه "على ​أميركا​ أن تعلم أنها إذا أرادت أن تقف حائلا دون بيع ​النفط​ الإيراني فإن ذلك يعني أنها ستمنع بيع نفط المنطقة".



ولفت الى أن "​الولايات المتحدة​ عاجزة عن قطع علاقات إيران التجارية مع المنطقة والعالم"، مؤكدا أن "​طهران​ ستحافظ على علاقاتها مع كل الدول، وستعمل على تنميتها وتطويرها".