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الثلثاء في ٤ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:22 م
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فرنسا تتراجع عن زيادة الضرائب
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٤ كانون الاول ٢٠١٨
قال مصدر حكومي إن الحكومة الفرنسية تستعد لتعليق رفع أسعار الوقود وذلك في أعقاب الاحتجاجات على الخطوة.
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء إدوار فيليب سيعلن القرار اليوم.
المصدر :
المستقبل
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