قال مصدر حكومي إن الحكومة الفرنسية تستعد لتعليق رفع أسعار الوقود وذلك في أعقاب الاحتجاجات على الخطوة.



وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء إدوار فيليب سيعلن القرار اليوم.