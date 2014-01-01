A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي ما اسماها بعملية الدرع الشمالي عند الحدود اللبنانية، زاعما انها تستهدف كشف وتدمير أنفاق حفرها 'حزب الله” من لبنان الى الاراضي المحتلة.



وأكد جيش الاحتلال انه رفع حال التأهب وعزز قواته عند الحدود مع لبنان وانه لن يعمل داخل الاراضي اللبنانية بل على طول الخط الازرق.



ويقود العملية طاقم خاص ومشترك لهيئة المخابرات والقيادة الشمالية، وسلاح الهندسة وإدارة تطوير الوسائل القتالية، فيما قال جيش الاحتلال ان هذا الطاقم تمكن من تطوير خبرة وقدرات واسعة عن مشروع أنفاق 'حزب الله”.



وبحسب بيان لجيش الإحتلال، فإن 'هيئة الأركان العامة الإسرائيلية كانت تستعد لهذه الحملة العسكرية، التي تشارك فيها قوات كبيرة، منذ عام 2014، وأن الهيئة أعلنت عدة مناطق بالقرب من السياج الأمني في الشمال مناطق عسكرية مغلقة”.



وأوضح الاحتلال أنه يطبق خطة دفاعية خاصة في المنطقة الشمالية، تتضمن إقامة جدران وعوائق صخرية، بالإضافة إلى تجريف للأراضي، مضيفا 'هذه الخطة هدفها منع العدو من تحقيق قدراته الهجومية”.



واتهم البيان 'إيران بدعم وتمويل أنفاق حزب الله الإرهابية ضد مواطني إسرائيل”.



وتصف 'إسرائيل” أنفاق 'حزب الله” في حدودها الشمالية بـ”الخرق الفادح” للسيادة الإسرائيلية، الأمر الذي يشكل 'تهديدا فوريا للمواطنين”، وفقا لما جاء في بيان الجيش. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر