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إيران: طائراتنا محرومة من الوقود في لبنان وتركيا
 
 
 
 
 
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٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
نقلت وكالة 'مهر”، اليوم الاثنين، عن أمين نقابة شركات الطيران الإيرانية، مقصود أسعدي ساماني، أن وزارة الخارجية ومنظمة الطيران المدني الإيراني، تسعيان لحل مشكلة تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود في لبنان وتركيا.

وصرح أمين النقابة بأن مشكلة تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود لا زالت قائمة في لبنان وتركيا، بسبب العقوبات الأميركية.

وقال ساماني إن السبب في عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، بحسب ما تقول شركات الوقود في هذين البلدين، هو العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، ما يعرقل عملية التبادل المالي مع البنوك الإيرانية.

هذا وقد رفضت تركيا نهاية الشهر الماضي، تزويد طائرة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، المتجهة إلى إيطاليا، بالوقود، ما أجبرها للعودة بصورة طارئة إلى إيران والهبوط في مطار” أورومية” على الحدود الإيرانية التركية.
 
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