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رئيس المكسيك الجديد يأمر ببيع الطائرة الرئاسية لضبط الإنفاق الحكومي
 
 
 
 
 
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٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
أُرسلت طائرة الرئاسية المكسيكية إلى الولايات المتحدة الإثنين، لعرضها للبيع، بعدما منع الرئيس الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور المسؤولين من استخدام طائرات خاصة.

واستقل الرئيس اليساري طائرة تجارية لزيارة ولاية فيراكروز يوم الأحد، بعد يوم من تنصيبه رئيساً للبلاد.

واشتريت الطائرة من طراز "بوينغ 787" في عهد الرئيس الأسبق فيليببي كالديرون بـ 219 مليون دولار، ولكنها لم تستخدم إلا في عهد خلفه الرئيس انريكي بينا نيتو في 2016.

وغادرت الطائرة المكسيك إلى مدينة سان بيرناردينو بكاليفورنيا الأمريكية، أين ستتوقف في مطار لوجيستي أثناء تنظيم بيعها.

وتعهد لويز أوبرادور، عمدة مكسيكو سيتي السابق، بالتزام التقشف في الانفاق الحكومي.

ويعتزم التخلص من معظم طائرات الحكومة والتي يبلغ عددها 60 طائرة و70 مروحية.
 
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