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وزير الإقتصاد الفرنسي: مستعدون لخفض الضرائب تلبية لمطالب المتظاهرين
 
 
 
 
 
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٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
أكد وزير ​الاقتصاد​ الفرنسي برونو لومير، خلال مؤتمر صحفي، أن "​الحكومة الفرنسية​ مستعدة لخفض ​الضرائب​ والنفقات العامة، تلبية لمطالب حركة السترات الصفراء".

ولفت لومير إلى أن "احتجاجات "السترات الصفراء" أثرت بشكل حاد على اقتصاد البلاد، والعديد من القطاعات تضررت من الاحتجاجات، مشيراً إلى أن "أضرار ​قطاع النقل​ والشحن وصلت إلى 400 مليون يورو، فيما انخفضت حجوزات ​الفنادق​ بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة".

وأوضح أن "مبيعات المطاعم انخفضت بنسبة تترواح بين 20 و50 بالمئة خلال 15 يوما، علاوة عن انخفاض مبيعات شركتي "رينو" و"بيجو"، دون أن يذكر النسبة".
 
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