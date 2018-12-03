A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دخل سائقو سيارات الإسعاف الفرنسية على خط الاحتجاجات ضد ضرائب الوقود محملين الرئيس ايمانويل ماكرون المسؤولية عما جرى، في وقت طلب الرئيس الفرنسي من وزير الداخلية وقادة الشرطة تغيير التكتيكات المستخدمة من أجل الحفاظ على النظام في باريس ووقف أعمال الشغب من أصحاب 'السترات الصفراء”، الامر الذي يشير إلى توجه لاستخدام 'القبضة الحديدية” بحسب ما ذكرت 'التايمز” البريطانية.



وأعلنت الشرطة الفرنسية أنّ 250 حريقاً من بينها 112 حالة إضرام نار في سيارات ودراجات نارية سجلت خلال الاحتجاجات.



فيما اعلن رئيس مركز الآثار الوطنية الفرنسية أن كلفة أعمال التخريب التي طالت قوس النصر قد تصل إلى مليون يورو.



وسط هذه الاجواء وفي ظل إصرار الرئيس إيمانويل ماكرون على عدم التفاوض مع من وصفهم بـ”مثيري الفوضى”، قدمت الأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا عددا من المقترحات لحل أزمة، وقالت صحيفة 'لو فيغارو” إن أبرز مقترحات المعارضة، في الوقت الحالي، تراجع الحكومة عن قرار زيادة ضرائب الوقود، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في بداية الشهر المقبل.



من جهته، دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه إلى منح الكلمة إلى 'الشعب”، مقترحا إجراء استفتاء حول السياسية البيئية والضريبية للرئيس ماكرون.



يشار الى ان قادة من أصحاب السترات الصفراء، التي تقود الاحتجاجات، هددت بالعودة إلى باريس مجددا نهاية الأسبوع، ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم، محذرين من تصعيد تحركاتهم في الشارع. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر