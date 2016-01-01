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ترامب يرغب في صدور عقوبة سجن لمحاميه السابق
 
 
 
 
 
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٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
كتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تغريدة أنه يرغب في صدور عقوبة السجن لمحاميه السابق مايكل كوهن الذي يتعاون مع القضاء في التحقيق حول روسيا وأقر الأسبوع الماضي بكذبة محرجة للرئيس الأميركي.

وقال ترامب "يطلب مايكل كوهن من القاضي الإفلات من السجن. هذا يعني أنه قد يكون إرتكب كل هذه الأمور الفظيعة التي لا علاقة لها بترامب - إختلاس وإقتراض بمبالغ ضخمة- دون صدور عقوبة طويلة بالسجن بحقه؟".

وتابع ترامب في سلسلة تغريدات جديدة مخصصة للتحقيق حول شبهات بالتواطؤ بين فريق حملته في 2016 وروسيا "يلفق أمورا للتوصل إلى إتفاق عليه في رأيي أن ينال عقوبة كاملة".

ومنذ أسبوع يكتب الرئيس يوميا الذي ينفي أي تواطؤ مع موسكو، ثلاث أو أربع تغريدات على "تويتر" للتنديد بحملة تستهدفه. وقد ذهب إلى حد وصف المدعي الخاص روبرت مولر الذي يشرف على التحقيق ب"المشاغب الخارج عن السيطرة".

يبدو أن توتره مرتبط بالتقدم الذي أحرزه المحققون الذين نجحوا في إقناع عدد من المقربين منه بالتعاون.
 
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