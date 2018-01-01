الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الحواط: الحكومة تتألف انطلاقا من رؤية الرئيسين وليس ما يفرضه هذا او ذاك A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط الى ان الإشكال في الجاهلية دليل على اننا امام ازمة تهدّد لبنان، داعيا جميع الاطراف الى العودة الى وطنيتهم ولبنانيتهم، والتوقّف عن تنفيذ اجندات خارجية على حساب البلد.



وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شدد الحواط على انه في حال لم نقدّم "لبنان القانون والمؤسسات" على كل ما هو سوى ذلك لن يبقى لنا بلد، وعندها ستغرق السفينة بكل من فيها، مطالبا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، والبدء بوضع خطة للقيام بسلسلة من الاصلاحات، وتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".



وردا على سؤال، رأى الحواط انه من الضروري اعطاء الشعب اللبناني جرعة من الاوكسيجين ليستطيع البلد ان يقف مجددا على رجليه، لافتا في هذا السياق الى ان الحكومة تتألف انطلاقا من رؤية الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وليس من خلال ما يفرضه هذا الحزب او ذاك.



ورأى ان تأليف حكومة دون خريطة عمل واضحة من اجل النهوض بالبلد لن تقدّم ولن تؤخر، مشددا على ان الحكومة يجب ان تترافق مع بيان وزاري واضح، مضيفا: يفترض ايضا ان يحكم التضامن بين اعضائها، لا ان تكون حكومة شد حبال و"كل مين ايده إلو"، متابعا: بعدما اخذوا كل خيرات هذا البلد لمصالح شخصية، فقد حان الوقت لنقدّم له ونعطيه.



وكرر ان الدين العام صرف على مصالح شخصية وصفقات مشبوهة وسمسرات وتهرّب ضريبي.. معتبراً ان عدم وجود عائدات هو الكارثة الكبرى.



وتابع: لبنان نُهب، والجميع يتحمّلون المسؤولية عن ذلك، آسفا الى ان القروض التي حصل عليها سابقا "وضعت في الجيوب". وختم: يجب ان نرى مسؤولين في السجون، واعادة الاموال الى اصحابها... أليس هذا ما ننتظره من الرئيس القوي؟! المصدر : أخبار اليوم لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر