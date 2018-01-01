بدعوة من مخاتير بلدة ببنين محمد البستاني و محمد السراج وبحضور عدد من اعضاء المجلس البلدي نفذ عدد من شبان البلدة وقفة رمزية تضامنية داعمة للرئيس سعد الحريري ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وفرع المعلومات.



والقيت خلال الوقفة العديد من الكلمات التي دعت الى دعم دولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري و مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بوجه ما يتعرضون له من حملة مشبوهة تهدف الى عرقلة تشكيل الحكومة والمس بقوى الامن الداخلي.



وعبرت عن تأييدها الكامل للخطوات التي يتخذها اللواء عماد عثمان لانه بهذه الخطوات يصون الوطن ويعيد من خلالها الهيبة لقوى الامن الداخلي.



وأكدت ان الجيش وقوى الأمن الداخلي هما من يحفظون ويحمون لبنان واللبنانيين فكل التحية لهم ولدورهم الوطني والأمني الكبير.