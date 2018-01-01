الاثنين في ٣ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:35 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
وقفة رمزية تضامنية داعمة للرئيس الحريري في بلدة ببنين
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
بدعوة من مخاتير بلدة ببنين محمد البستاني و محمد السراج وبحضور عدد من اعضاء المجلس البلدي نفذ عدد من شبان البلدة وقفة رمزية تضامنية داعمة للرئيس سعد الحريري ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وفرع المعلومات.

والقيت خلال الوقفة العديد من الكلمات التي دعت الى دعم دولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري و مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بوجه ما يتعرضون له من حملة مشبوهة تهدف الى عرقلة تشكيل الحكومة والمس بقوى الامن الداخلي.

وعبرت عن تأييدها الكامل للخطوات التي يتخذها اللواء عماد عثمان لانه بهذه الخطوات يصون الوطن ويعيد من خلالها الهيبة لقوى الامن الداخلي.

وأكدت ان الجيش وقوى الأمن الداخلي هما من يحفظون ويحمون لبنان واللبنانيين فكل التحية لهم ولدورهم الوطني والأمني الكبير.
المصدر : المستقبل
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - وفد "التيار الوطني الحر" في القنطاري غدا »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - الحواط: الحكومة تتألف انطلاقا من رؤية الرئيسين وليس ما »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - بري استقبل رئيس دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - خليل: الحوادث الأخيرة تقتضي أن نسارع إلى إكمال عقدنا »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - قاطيشا: للنظر الى ذوي الاحتياجات الخاصة بإنسانية أكبر »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - نزار زكا: هل خوف المسؤولين من حزب الله يمنعهم من إثارة »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - الحريري استقبلت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - حوادث الجاهلية تضيء على أبرز مكامن الداء اللبناني: »