الاثنين في ٣ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:35 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحريري استقبلت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
استقبلت النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كاردل .

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وكان بحث في قضايا ذات اهتمام مشترك.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - الحواط: الحكومة تتألف انطلاقا من رؤية الرئيسين وليس ما »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - وقفة رمزية تضامنية داعمة للرئيس الحريري في بلدة ببنين »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - قاطيشا: للنظر الى ذوي الاحتياجات الخاصة بإنسانية أكبر »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - حبيش هنأ الشامسي بالعيد الوطني لبلاده »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - محمد سليمان هنأ الإمارات بعيدها الوطني »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - سليمان: المؤسسات الامنية خط الدفاع الاخير عن وجود »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - مفوضية العدل في 'التقدمي” تثمن موقف نادي القضاة: »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - شهيب: هل عادت تهديدات سفاح دمشق بتدمير الجبل؟ »