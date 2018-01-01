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حبيش هنأ الشامسي بالعيد الوطني لبلاده
 
 
 
 
 
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٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
قدم عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش التهنئة للسفير حمد الشامسي في اليوم الوطني الـ47، متمنيا "الخير والاستقرار للامارات قيادة وشعبا".
 
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