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الاثنين في ٣ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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حبيش هنأ الشامسي بالعيد الوطني لبلاده
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٣ كانون الاول ٢٠١٨
قدم عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش التهنئة للسفير حمد الشامسي في اليوم الوطني الـ47، متمنيا "الخير والاستقرار للامارات قيادة وشعبا".
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