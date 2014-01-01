وجهت بريطانيا تحذيرا شديد اللهجة إلى روسيا، الاثنين، مفادها أنه سوف تواجه بالردع، متهمة إياها باتخاذ موقف المواجهة مع الغرب.



وجاء التحذير على لسان مدير جهاز المخابرات البريطانية، المعروف اختصارا باسم "إم آي 6"، أليكس يونغر، وذلك في ثاني كلمة له منذ تعيينه في منصبه عام 2014.



وطالب يونغر روسيا بعدم "الاستهانة بالغرب"، بعد استهداف جاسوس مزدوج متقاعد في إنجلترا بواسطة غاز أعصاب، الأمر الذي أثار مخاوف من الأنشطة الروسية السرية بالخارج، وفقا لرويترز.



وقال يونغر، في كلمة لطلبة بجامعة سانت أندروز باسكتلندا، إن روسيا تتخذ موقف "المواجهة الدائمة" مع الغرب، وأنها "استخدمت سلاحا كيماويا عسكريا على الأراضي البريطانية".



وأوضح المسؤول البريطاني أن نية بريطانيا هي أن تدرك روسيا أنه "مهما كانت المزايا التي تعتقد أنها تحققها من هذه الأنشطة فإنها لا تستحق المجازفة".



وحث يونغر روسيا، أو أي دولة أخرى "تعتزم تخريب طريقة حياتنا على ألا تستهين بإصرارنا وقدراتنا أو إصرار وقدرات حلفائنا"، مشددا على أن بلاده لا تسعى لزعزعة استقرار روسيا.