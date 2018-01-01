غرد الرئيس ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "السلطات الدستورية والمؤسسات الامنية هي خط الدفاع الاخير عن وجود الدولة، وعلى القضاء ان يصدر دون ابطاء الاحكام الحازمة والعادلة وإلا قضي على الجميع".