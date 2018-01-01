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سليمان: المؤسسات الامنية خط الدفاع الاخير عن وجود الدولة
 
 
 
 
 
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٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
غرد الرئيس ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "السلطات الدستورية والمؤسسات الامنية هي خط الدفاع الاخير عن وجود الدولة، وعلى القضاء ان يصدر دون ابطاء الاحكام الحازمة والعادلة وإلا قضي على الجميع".
 
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