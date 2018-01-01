صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:



لقد كان الحزب التقدمي الاشتراكي سباقًا دومًا في طرح مبدأ إستقلالية القضاء، وهو ناضل وما زال لتحقيق هذه الغاية السامية التي من شأنها تقويم مسار العدالة في لبنان التي بدونها لا يمكن للمواطن ان يشعر بالأمان في موجباته وحقوقه.



إن الحزب الذي يعتبر نادي القضاة الذي أنشأته نخبة من القضاة الذين يشهد لهم تاريخهم القضائي على أخلاقياتهم ومناقبيتهم القضائية، يشكل الخطوة الأولى على طريق إستقلالية القضاء، يثمن عاليا ما صدر عن النادي في بيانه الأخير، مؤيدًا حق القضاة في التجمع وإعلاء صوتهم للمطالبة بقضاء مستقل، واضعًا كل إمكانياته في سبيل تحقيق ذلك. وإنطلاقًا من ذلك تدعو مفوضية العدل والتشريع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس الى متابعة ما بدؤا به لتحقيق هذه الغاية، مؤكدة على التعاون الوثيق القائم على الاحترام والمساواة بين جناحي العدالة، أي المحامين والقضاة.