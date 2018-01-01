الاثنين في ٣ كانون الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:36 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
مفوضية العدل في 'التقدمي” تثمن موقف نادي القضاة: التأكيد على إستقلالية القضاء
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

لقد كان الحزب التقدمي الاشتراكي سباقًا دومًا في طرح مبدأ إستقلالية القضاء، وهو ناضل وما زال لتحقيق هذه الغاية السامية التي من شأنها تقويم مسار العدالة في لبنان التي بدونها لا يمكن للمواطن ان يشعر بالأمان في موجباته وحقوقه.

إن الحزب الذي يعتبر نادي القضاة الذي أنشأته نخبة من القضاة الذين يشهد لهم تاريخهم القضائي على أخلاقياتهم ومناقبيتهم القضائية، يشكل الخطوة الأولى على طريق إستقلالية القضاء، يثمن عاليا ما صدر عن النادي في بيانه الأخير، مؤيدًا حق القضاة في التجمع وإعلاء صوتهم للمطالبة بقضاء مستقل، واضعًا كل إمكانياته في سبيل تحقيق ذلك. وإنطلاقًا من ذلك تدعو مفوضية العدل والتشريع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس الى متابعة ما بدؤا به لتحقيق هذه الغاية، مؤكدة على التعاون الوثيق القائم على الاحترام والمساواة بين جناحي العدالة، أي المحامين والقضاة.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - محفوض: أيننا من ثقافة الدولة؟ »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - الحواط: الحكومة تتألف انطلاقا من رؤية الرئيسين وليس ما »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - وقفة رمزية تضامنية داعمة للرئيس الحريري في بلدة ببنين »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - قاطيشا: للنظر الى ذوي الاحتياجات الخاصة بإنسانية أكبر »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - الحريري استقبلت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - حبيش هنأ الشامسي بالعيد الوطني لبلاده »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - محمد سليمان هنأ الإمارات بعيدها الوطني »
٣ كانون الاول ٢٠١٨ - سليمان: المؤسسات الامنية خط الدفاع الاخير عن وجود »