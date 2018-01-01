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شهيب: هل عادت تهديدات سفاح دمشق بتدمير الجبل؟
 
 
 
 
 
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٣ كانون الاول ٢٠١٨
 
صدر عن عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب التصريح الآتي:

كانت الأحداث المؤسفة التي جرت بالأمس في منطقة عزيزة من الجبل مؤشراً استشعر الجميع بخطورته، لكنهم لم يدركوا معنى الخط الأحمر الذي رسمه وليد جنبلاط.

المختارة خط أحمر بما تمثله من صون لوحدة الجبل واستقراره، من رعاية كريمة للمصالحة والسلم الأهلي، من التزام بالبعد الوطني والعربي الذي جسّدته عبر التاريخ، لكن بعض النافخين في بوق الفتنة والساعين إليها، رأوا وفقاً لتوقيتهم أن الفرصة سانحة، لكنهم فشلوا وسيفشلون طالما أن هناك من يسهر على الاستقرار ويرعى أبناء الجبل بحكمته وقيادته الرشيدة.

والسؤال البديهي: هل عادت تهديدات سفاح دمشق بتدمير الجبل؟ نأمل أن يلتزم الجميع بسقف القانون، فالدولة هي أولاً وأخيراً الملاذ الذي يحمينا جميعاً، ولا نريد تكرار التجارب السابقة التي غابت فيها مؤسساتنا الرسمية فوقعنا في المحظور الذي دفعنا ثمنه غالياً.

ولا يسعنا إلا أن نقول لمن استفاق مهنئاً: 'النوم بيطول العمر”، صح النوم.

رحم الله محمد ابو دياب وألهم ذويه الصبر، وحمى الله الجبل وحمى لبنان من الشرور المتربصة به، ومن المؤامرات التي لم تتوقف يوماً عن استهدافه.
المصدر : الأنباء
 
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