A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دعا وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، نظيره الأميركي مايك بومبیو، لقراءة قرار مجلس الأمن 2231، معتبرا أن تصريحاته عن الصواريخ الإيرانية غير صحيحة ومن الأجدر به أن يقرأ البيان.



وقال ظريف بعد انتهاء جلسة لجنة الأمن الوطني في البرلمان الإيراني إن "الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي على الرغم من التزاماتها الدولية، وأخذت تعاقب باقي الدول بسبب هذا الاتفاق".



وردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي التي أعلن فيها إن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، قال ظريف إنه لا يتوقع الكثير من بومبيو لأنه لم يفهم أصلا الاتفاق النووي، مضيفا "الذين أدركوا الاتفاق يعرفون أن البرنامج الصاروخي الإيراني ليس مشمولا بقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن".



وعن اتهام إيران باختبار صاروخ جديد له قدرة حمل رؤوس نووية، أكد ظريف أن"بلاده لا تسعى إلى حيازة السلاح النووي، وصواريخها لم تصمم لحمل رؤوس نووية".



وعن الخطوات الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي، أشار إلى أن "الآلية المالية الأوروبية أول خطوة من قبل الدول الأوروبية بعد انسحاب أميركا منه. وآمل بأن أسمع أخبارا جيدة عن هذه الخطوة في الأيام المقبلة"، مضيفا "اطلعنا على المعلومات الأولية عن الآلية المالية الأوروبية، ونأمل بأن ينفذ الأوروبيون التزاماتهم".

المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر